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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'da Sanayi Bakanı Varank, Eskişehir'de açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 bin sosyal konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek." dedi.

  | 05.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 bin sosyal konut müjdesi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, "1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk."

"Talep toplamaya başlayacağız"

Erdoğan, "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girmiştir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı, net 35 milyar dolara yakındır." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

"2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak."  

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