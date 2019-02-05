Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Görüşmelerde, FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk." diye konuştu.

"AB sorumluluklarını hayata geçirmemiştir"

Açıklamasında vize serbestisi konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.