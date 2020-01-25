Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
"Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."
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