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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."

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