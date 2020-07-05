Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımız gelecek nesillere miras olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımların gelecek nesillere miras olacağını kaydetti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerine dair bilgilere yer verdi.
Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. pic.twitter.com/ZkcFNbuTHh— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020
11.3 milyar Türk lirası yatırımla 26 şehirde hizmete alınan 52 hidroelektrik santralinin 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Erdoğan, iletisinde "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.