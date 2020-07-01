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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gündoğdu'yu kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü.

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