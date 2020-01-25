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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Bestami Bodruk,Suat ÖZTÜRK   | 25.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti

Elazığ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra tedavi gören yaralıları ziyaret etti. 

Recep Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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