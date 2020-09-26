Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası pek çok ödülün sahibi minik müzisyenleri dinledi.

Ferdi Türkten,Kerem Kocalar   | 26.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

Ankara

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Hamit Erdem Özpolat ve Kaan Baydemir, TEKNOFEST'te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çaldı.

Uluslararası yarışmalarda, birincilikleri bulunan öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Ben hocasına da Fatma Hanım'a (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin) da söyledim, Külliye'ye getirecekler ve Külliye'de de biz de ödüllerini vereceğiz. Bize de bir piyano resitali herhalde yaparlar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası ödüllü minik müzisyenleri dinledi

Bakan Varank TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu

TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde gösteri uçuşları yapıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor
Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek

Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek
Gaziantep'te TEKNOFEST gururu

Gaziantep'te TEKNOFEST gururu