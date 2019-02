ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Aydın Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Burası Aydın'dır efeler yurdu, eğmedi başını dağ gibi durdu, söz benimdir dedi mührünü vurdu, yürü Menderes'im devran senindir, okunan ezanlar senin sesindir." ifadeleriyle tüm Aydınlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Aydın'ın kor yürekli efeleri, İstiklal Harbi'nde ülkelerine, milletine, namusuna sahip çıkmıştı, Aydın'ın koca yürekli efeleri 1950 yılında demokrasiye, milli iradeye, geleceklerine sahip çıkmıştı. Aydın'ın engin yürekli efeleri bugün burada bir kez daha şehrine, onunla birlikte istiklaline ve istikbaline maşallah sahip çıktığını gösteriyor." diye konuştu.

"Bu meydanda Türkiye'nin ruhu var"

"Bu ne ihtişam Aydın, bu ne coşku Aydın." diyen Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiden 31 Mart'ı görüyorum. Bu meydanda Türkiye'nin ruhu var, bu meydanda medeniyetimizin kökleri var, bu meydanda coğrafyamızın kokusu var. Bu meydanda, yürüdüğünde dağların yürüdüğü, düşmanların yüreğini korkunun saldığı, mavzerinin tetiğine dokunduğunda cihanın titrediği efeler var. Bu meydanda, 'Aydın'da cami minaresinde düşmanın mavi bayrağı dalgalanırken sen efe olamazsın' diyerek efeleri Milli Mücadele saflarına katan Baltaköylü Arşın Teyzelerin dirayeti var. Tanır mısın Arşın Teyze'yi? Onun burada ruhu var." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın sadece erlerinin değil hanımlarının da efe olduklarını söyleyen ve "Kaldı 49 gün, çok çalışacağız. Artık bu işi 31 Mart'ta bitireceğiz. Hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, inandım ben size. Siz bu işi başaracaksınız. Bu meydanda sadece çalıkakıcı bulunmaz. Bulunur mu? Bulunmaz. Ey Aydın, Anadolu'daki varlığımızın sembol şehri Aydın, kurtuluşun ve kuruluşun şehri Aydın, Menderes'in şehri Aydın. İşte bu Aydın inşallah 31 Mart'ta da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracaktır, ben buna inanıyorum. Türkiye'nin sanayileşmesinde, turizmdeki atılımlarında, tarım üretiminin hayvancılığın gelişmesinde çok büyük katkıları olan Aydın, inşallah 31 Mart'ta da büyük bir şehircilik hamlesiyle ufkunu daha da genişletecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların "Aydın seninle gurur duyuyor" şeklideki ifadelerine, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" diye karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aydın dün Menderes'in yanında durup demokrasi mücadelesindeki safını belli etmişti. İnşallah Aydın bügün de ülkemizin beka mücadelesinde bizim yanımızda yerini alacaktır. Geçmişi şanlı, insanı mert, toprağı bereketli Aydın'a böylesi yakışır. Aydın'ın gözüken kısmının kökleri Adriyatik'ten Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılır. Buradan çıkan kökler, buradan yayılan dallar sayesinde biz bin yıldır Anadolu'yu vatanımız yapabildik. Bizim bırakınız cihan devletlerimizi, Aydın'daki beyliklerimizin tarihi dahi bugün güya bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Maziden atiye uzanan köprümüzün kilit taşı Aydın, inşallah geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir. Ben size inanıyorum."

Vatandaşlarla, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye için dertlenmek, Türkiye için çalışmak, Türkiye'ye hizmet etmek öyle her babayiğidin karı değil, harcı da değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış, tek bir hayırlı hizmete imza atmamış olan yıkım ekibi var ya tanıyorsunuz onları değil mi? Kim o yıkım ekibi? İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceği için tek bir projeleri, tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur ama her seçimde 'armut piş, ağzıma düş' misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP'ye, PKK'nın güdümündeki partiye, onlarla güya milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor."

"Beden ölür çürür cana bakın siz, kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz" dizelerini okuyan Recep Tayyip Erdoğan, "Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Değil mi? Şimdi CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Öyle mi? Öyleyse 'Bizim onlarla ilgimiz yok', geç o işi geç, kiminle yürüdüğün önemli. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti. Kiminle yürüyor? Onlarla yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi, o da onlarla yürüyor, kol kola. HDP, 4'lü, bunlar 4'lü çete beraber yürüyorlar. Ama ne diyorlar; 'Bize hakaret ediyorsunuz'. Yok biz gerçeği söylüyoruz, olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki milletimiz 31 Mart'ta isabetli bir karar versin. Diyorlar ki, 'Bak siz de ittifaksınız'. Dur orada dur, bizimki Cumhur İttifakı, Cumhur." şeklinde konuştu.

"Bunlar sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra meydan kendilerine kalacak"

Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, MHP ile 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdiklerini, Yenikapı ruhu ile birleştiklerini belirterek, "CHP'ye 'sen de gel' dedik, Cuma akşamına kadar bize gelemeyeceklerini söylediler. Cuma akşamı haber verildi, çünkü çok baskı geldi içlerinden. Geldi geldi ama 7 Ağustos'ta hayatında görmediği bir katılım gördü orada. Ondan sonra bir müddet sesi çıkmadı, bir müddet sonra 'Biz, 7 Ağustos ruhuyla beraber değiliz' dedi. Zaten öylesin, çünkü bu cibilliyet meselesidir, onun için de yürüyemedi." ifadesini kullandı.

Kurdukları Cumhur İttifakı ile yürüdüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra meydan kendilerine kalacak. Ne yaptılar bunlar? Geçen seçimde soğana, patatese ümit bağlamışlardı, şimdi domatese, bibere sarılmış durumdalar. Şimdi bunları konuşarak oy toplayacaklarını zannediyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de, İdlib'de, bütün buralarda benim Mehmedim, Mehmetçik'im tanklarıyla, toplarıyla, silahlarıyla bu teröristleri yok etti mi? DEAŞ'ı, PKK'yı yok etti mi? Ben buradan şimdi o patatesçilere, domatesçilere, patlıcancılara, bibercilere sesleniyorum, o bir tane merminin bedelinin ne olduğunu biliyor musun sen? Bunlar nereden geldi, bunu düşünüyor musun sen? Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek Dağları'na helikopterlerimiz, F-16'larımız uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Bay Kemal, bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin? O Çanakkale ruhunda, oradaki bizim Mehmetlerimizin bir tas çorbayı nasıl bölüştüklerini bilir misin? Ama bu anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Biz gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz."

"Eski Türkiye'yi yeniden hortlacaklar"

Doğal gazda, elektrikte fiyatları indirdiklerini ama bunların konuşulmadığını, gündeme gelmediğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetine, ilçelerin yarısına doğal gaz götürdüklerini, tamamına da götüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern bir Türkiye'yi inşa ettiklerine değinerek, "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar." dedi.

Fırsatçılarla mücadele için gerekli önlemleri aldıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama bunların 'işler düzelsin, memleket yeniden yükselişe geçsin' diye bir dertleri kesinlikle yok. Eğer fırsat bulup da ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, yıkacaklar, eski Türkiye'yi yeniden hortlacaklar. Bunu biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Açıkça 'Eski Türkiye'yi geri getireceğiz' diyorlar. Ama milletimizin bunlara bekledikleri fırsatı, geçmiş 14 seçimde olduğu gibi yine vermeyeceğine inanıyorum."

"Bu parti artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşim. Biz Kandil'i başına yıkmaya çalışırken Kandil'deki terör ağalarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misin?" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti, artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir. Bu parti, Menderes'in il başkanı olduğu, milletvekili olduğu parti hiç değildir. CHP'nin adındaki 'halk' ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Ey bu ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim, size de sesleniyorum. Sizi kendi dünyanıza taban tabana zıt adaylara oy vermek zorunda bırakanlara 31 Mart'ta derslerini vermeyecek misiniz? İzmir'de, İstanbul'un ilçelerinde, daha pek çok yerde oy vermeniz için size dayatılan adayların içinize sinmediğini biliyorum. Öyleyse gelin bu içi çıfıt çarşısı ittifakına dersini sandıkta hep birlikte verelim."

Kendilerine "Sizin de ittifakınız var" denildiğini aktaran Erdoğan, "Evet, bizim ittifakımız var. Ama bu Cumhur'un İttifakı. Biz Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesi verirken omuz omuza verdiğimiz kardeşlerimizle kurduk. Peki siz bu zillet ittifakını, bu illet ittifakını kiminle, nasıl, ne şekilde kurdunuz?" değerlendirmesini yaptı.

"Demek ki mesele belediye başkanlığı değil"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin her bir ferdinden, kapısını çalıp destek isteyenlere nasıl olup da CHP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, şu partinin bu partinin bir araya gelip böyle bir ittifak kurabildiğini sormasını istedi.

Cumhur İttifakı'nın zemininde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olduğunu belirten Erdoğan, "Peki bunların ittifakının zemininde ne var? Türkiye'nin içeride ve dışarıda her alanda tarihinin en kritik mücadelesini verdiği bir dönemde nasıl olup da bunca benzemezler bir araya gelebildi acaba, bunu soruyorum. Demek ki mesele belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği değil. Buradaki asıl mesele, Türkiye'nin verdiği bu kutlu mücadeleyi sekteye uğratma gayesidir. Çünkü belediyecilikte bunların AK Parti ile yarışması zaten mümkün değildir." diye konuştu.

"Asıl olan Cumhur İttifakı'nın büyükşehirde ve ilçelerde başarılı olmasıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994'te başlattığı yerel kalkınma hamlesini 2004'ten beri AK Parti çatısı altında çıtayı sürekli yükselterek sürdürdüklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde de "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi." diyerek belediyecilikte yeni ufuk açacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Aydın, 31 Mart'ta milli iradeye ülkenin ve şehrinin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın? Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın? Gönül belediyeciliğine kavuşmaya hazır mısın?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Maşallah, barekallah." dedi.

Bugün MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MHP'lileri tebrik etti. MHP'nin kurulduğu 1969'dan itibaren hep ülkenin ve milletin birliğine, beraberliğine, devletin bekasına sahip çıkmış bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı her dönemde MHP'li kardeşlerimiz, başta Sayın Bahçeli olmak üzere canları pahasına milletine, devletine sahip çıkmıştır. Her yerde olduğu gibi burada da yolunu kaybedenler, kendilerine başka mecra arayanlar elbette olmuştur ama gençlik yıllarımızdan beri bizim bildiğimiz, tanıdığımız, aralarında dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğu o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır. Bugün de Sayın Bahçeli'nin liderliğinde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da Feto ihanet çetesinin teröristleri devletten gasbettikleri uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla eşkıyalığa başladıklarında karşılarında milletimizin tüm fertleriyle birlikte AK Parti ile MHP ile birlikte bu Cumhur İttifakı'nı bulmuşlardır. Şehitlerimizin, gazilerimizin arasında bu iki partiye mensup, gönül vermiş kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Biz de darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda başlayan bu yol arkadaşlığını siyaset sahasına taşımayı görev bildik."

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde, Mecliste ve 16 Nisan halk oylamasında MHP ile beraber mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, ardından 24 Haziran seçimlerinde bu birlikteliği daha üst seviyeye çıkardıklarını anlattı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsıyla, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı'yla milletin karşısına çıktıklarını, milletin de bu iş birliğini tasdik ettiğini sandıktaki oylarıyla gösterdiğini aktardı.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde pek çok ilde yine Cumhur İttifakı olarak milletin huzurunda olduklarını ifade eden Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş olduğunu, ilçelerin 10'unda AK Parti, 7'sinde MHP'li adayların yarışacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl olan Cumhur İttifakı'nın büyükşehirde ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Bunun için her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz samimiyetle çalışacaklarına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Aydın, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz, şehrimizi geleceğin belediyecilik anlayışıyla buluşturuyor muyuz, ülkenin ve şehrinin bekasına sahip çıkıyor muyuz?" sorularına hep bir ağızdan "Evet" diyen kalabalığa "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." karşılığını verdi.

"81 ilin tamamında yürüttük"

Türkiye'yi büyütme, geliştirme, kalkındırma mücadelesini hiçbir ayrım yapmaksızın 81 vilayetin tamamında yürüttüklerini anlatan Erdoğan, Aydın'a 16 yılda 23,5 milyar yatırım yaptıklarını vurguladı.

Eğitimde 3 bin 150 yeni derslik inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için şehre 6 bin 118 kişi kapasiteli yurt binaları kazandırdıklarını, bu yıl 2 bin kişi kapasiteli bir yurt, gelecek yıl bin 750 kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını bildirdi.

Sağlıkta 44 tesisi halkın emrine sunduklarına işaret eden Erdoğan, Sultanhisar, Yenipazar, Köşk ilçe hastaneleriyle birlikte 5 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü, 800 yataklı şehir hastanesinin ihale sürecinin devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, Çine'ye 100 yataklı bir devlet hastanesi ve merkeze 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapacaklarını söyledi.

Aydın'da bin 523 konutun inşasını tamamlayıp sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, ihtiyaç sahibi Aydınlılara 2,2 milyar sosyal yardım sağladıklarına dikkati çekti.

Erdoğan, Aydın'da 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 381 kilometreye çıkardıklarını da aktararak şunları kaydetti:

"İzmir-Aydın Otoyolu'nu, Aydın Çevre Yolu'nu tamamlayarak trafiğe açan biz. Yapımı devam eden Nazilli-Horsunlu ayrımı, Karacasu-Tavas yolu, Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımı yolu ve Söke şehir geçişi bu yıl tamamlanıyor. Ege ile Akdeniz'i birbirine otoyolla bağlayacak 154 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini yapmıştık. Birtakım sıkıntılar sebebiyle ihale iptal oldu. İhalesini 26 Mart'ta yeniden yapacağımız bu otoyolunu inşallah Aydın'a kazandıracağız. Aydın sınırları içindeki demiryollarını yeniledik. Yaparsa AK Parti yapar."