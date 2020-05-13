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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı mesajında,"Türkçe konuşacağız dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 13.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. 

                    

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Türkçe konuşacağız) dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." ifadelerini kullandı. 

Türk bayrağı emojisi ile "13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 1 dakika 20 saniyelik bir de video bulunuyor.

Erdoğan'ın dünya liderlerine Türkçe seslendiği ve liderlerle aile fotoğrafı çektirdiği sırada Türk Bayrağını yerden kaldırdığı anların yer aldığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında Erdoğan'ın bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceğinizi merak ediyorum?" sorusunu "Türkçe konuşacağım." diye yanıtladığı görüntüye de yer verildi.


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