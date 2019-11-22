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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi sinsi oyundan kurtarmayı başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık." dedi.

22.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi sinsi oyundan kurtarmayı başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki teröristlerle ilgili, "Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık." ifadelerini kullandı. 

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