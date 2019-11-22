Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi sinsi oyundan kurtarmayı başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşuyor https://t.co/zRREGyLReD— AA Canlı (@AACanli) November 22, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki teröristlerle ilgili, "Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.