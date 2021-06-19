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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı

19.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı.

Erdoğan, "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." dedi. 

Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." ifadelerini kullandı.

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