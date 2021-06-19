Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı.
Erdoğan, "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." dedi.
Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.