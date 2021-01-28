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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında, "Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir." dedi.

28.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” törenine katıldı.

Erdoğan,"Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor." diye konuştu.

"En çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız"

Erdoğan, Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız."

"En az 100 araştırmacıyı ülkemize kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.

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