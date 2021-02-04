Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.