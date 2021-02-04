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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.

Mehmet Tosun   | 04.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı yapıldı.

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