Euro
8.83
Dolar
7.49
BIST 100
1,087.82
Altın
1,915.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katılıyor Fenerbahçe’de yeni transfer Jose Sosa, basın toplantısı düzenliyor Malatya'da deprem
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." dedi.

Enes Kaplan   | 08.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir

Ankara
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 



Toplantının ve yapacakları istişarelerin iki ülke için hayırlara vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu ifade etti. 

Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, 5. toplantıyı 2018'de Ankara'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Salgının üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum"

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, "Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum."

Kararların uygulanması konusunda bakanlara önemli görevler düştüğüne işaret eden Erdoğan, "Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ek 'Kovid-19 Tedbirleri genelgesi
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenenlere yedirmemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel video konferansla görüştü