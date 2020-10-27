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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir." dedi.

Barış Kılıç   | 27.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Twitter'da paylaştığı mesajında, Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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