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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.

Lale Bildirici,Kaan Bozdoğan   | 05.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden sporcularla ve teknik heyetle sohbet eden Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Kızlar Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Milli takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, 30 Ağustos'ta Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

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