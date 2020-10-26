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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarafının Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

26.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır." ifadesini kullandı.

"Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır." diyen  Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki iradesinin baki olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "15 Kasım'da KKTC'ye bir ziyaretimiz olacak." dedi.

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