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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.

Kaan Bozdoğan   | 13.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.

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