Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.