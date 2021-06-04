Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor." dedi.
Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi." ifadelerini kullandı.
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