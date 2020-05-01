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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e kutlama mesajı gönderdi.

Berk Özkan   | 01.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e kutlama mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla yarım asrı aşkın süredir vatandaşlarımızın hizmetinde olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TRT'nin sorumlu ve ilkeli haberciliğiyle kamu yayıncılığı alanında bir okul niteliği taşıdığını eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki yayınlarıyla da toplumsal gelişime büyük katkı sağladığını belirtti.

TRT'nin yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla gururlandıran çalışmalara imza attığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir. TRT ailesinin İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde yeni hedeflere çok daha güçlü şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle radyo ve televizyon yayıncılığında gelişmenin her zaman öncüsü olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun tüm çalışanlarına başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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