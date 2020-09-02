Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,080.69
Altın
1,943.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trabzonspor'un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi
Madrid'de binlerce öğretmen ve okul çalışanı Kovid-19 testi için uzun kuyruklar oluşturdu
Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının ABD'de üçüncü aşama klinik denemeleri başladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Borsa liginin ağustosta en çok kazandıranı Fenerbahçe oldu

Borsa liginin ağustosta en çok kazandıranı Fenerbahçe oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Trabzonspor Kulübü bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak

Trabzonspor Kulübü bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak