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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.

Ferdi Türkten   | 08.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a telgraf göndererek de tebrik ve başarı dileklerini iletti.

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