Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a telgraf göndererek de tebrik ve başarı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.