Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Berk Özkan   | 10.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

Burada bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne gitti.

"Kendisi not aldı. Sağ olsun"

Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun." dedi.

Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı
Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerde sessizlik hakim
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı
Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Benzer haberler

Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünler vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünler vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ata sporlarımızın yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki

İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine sunacağız