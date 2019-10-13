Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz." dedi.

13.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu." diyen Erdoğan, "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak olduğunu belirtti.

"Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alındı"

Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu"

Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 24 tane teslim alınan var." dedi.

"Harekat alanında 2 asker şehit oldu"

"Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz." diyen Erdoğan, harekat alanında 2 asker ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubunun şehit olduğunu dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz