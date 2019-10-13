Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor.
"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu." diyen Erdoğan, "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak olduğunu belirtti.
"Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alındı"
Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur." diye konuştu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."
"Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu"
Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 24 tane teslim alınan var." dedi.
"Harekat alanında 2 asker şehit oldu"
"Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz." diyen Erdoğan, harekat alanında 2 asker ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubunun şehit olduğunu dile getirdi.
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