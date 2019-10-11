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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'i kabul ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

Berk Özkan   | 11.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'i kabul ediyor Fotoğraf: Murat Kula/AA

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 14.20'de başladı.

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