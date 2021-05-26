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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.

Berk Özkan   | 26.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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