Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.