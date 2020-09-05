Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı Kovid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 salgınından korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz." ifadesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.