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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.

Berk Özkan   | 02.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi

İstanbul

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi nakliye uçağı başkent Mogadişu’ya ulaştı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilen yardım malzemeleri yetkililer tarafından teslim alındı. ( MSB - Anadolu Ajansı )


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Somali'ye ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte gönderdiği mektubuna "Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim" diye başlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden tüm Somalili kardeşlerimiz için milletim ve şahsım adına taziyelerimi iletiyorum. Umarım bu zorlu dönemi bir an evvel atlatırız. Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilk günlerden bu yana aldığımız önlemlerin, ülkelerimizde krizin en az zararla atlatılmasına katkıda bulunacağına inancım tamdır. Ülkenizde salgınla mücadelede gösterdiğiniz çabalarınızda muvaffakiyetler temenni ediyorum. 

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde de belirttiğim üzere, Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. 17 Nisan 2020 tarihinde ilettiğimiz yardım malzemelerine ilave olacak, bugün ülkenize gönderdiğimiz tıbbi yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum. En kısa zamanda yeniden sağlıklı günlerde zatıdevletleriyle yüz yüze de görüşmeyi arzu ettiğimi belirtir, şahsi sağlık ve mutluluğunuz ile dost ve kardeş halkınızın esenlik ve refahı için en kalbi temennilerimi iletirim."


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