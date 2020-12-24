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İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Adalet Bakanı Nur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Nur'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.

Mümin Altaş   | 24.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Adalet Bakanı Nur'u kabul etti Fotoğraf: Murat Kula /AA

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