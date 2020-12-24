Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Adalet Bakanı Nur'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Nur'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.
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