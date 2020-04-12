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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 12.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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