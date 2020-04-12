Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.