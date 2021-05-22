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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Esin Işık   | 22.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da görevi başındayken otomobil çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.​​​​​​​

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