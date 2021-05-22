Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da görevi başındayken otomobil çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.