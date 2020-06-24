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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı Recep Durak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Ankara

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı Recep Durak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında görevini ifa etmekteyken yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran'da şehit olan onbaşı Durak'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.


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