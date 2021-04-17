Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de görevi sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.