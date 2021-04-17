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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 17.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de görevi sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


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