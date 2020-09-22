Euro
8.99
Dolar
7.66
BIST 100
1,092.56
Altın
1,911.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na katılıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Aylin Dal   | 22.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit düşen Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 577'ye çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı
Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı
Atletico Madridli Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Cumhurbaşkanı Taçi bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar
Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar