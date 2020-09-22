Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit düşen Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.