Euro
8.97
Dolar
7.39
BIST 100
1,545.84
Altın
1,866.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta “Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni”ne katılıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
AB'nin aşılama hedefi tedarike takılıyor
Rus aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 600 bini aştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke içinde yer alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke içinde yer alıyoruz