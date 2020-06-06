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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ferdi Türkten   | 06.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 209'a yükseldi
İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 860 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

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