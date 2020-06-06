Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
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Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Zengin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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