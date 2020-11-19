Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.