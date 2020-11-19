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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Enes Kaplan   | 19.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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