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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, Mersin'deki kaza sonrası hastanede şehit düşen er Cihat Şengil ve Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Sefa Şahin   | 26.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, Mersin'deki kaza sonrası hastanede şehit düşen er Cihat Şengil ve Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından, tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma er Şengil ve Hakkari'de bir üs bölgesinde alarm tatbikatı esnasında kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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