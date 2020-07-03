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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'da.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama) 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2." dedi.

Sibel Kurtoğlu   | 03.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama) 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2." dedi.

Erdoğan, "Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette." diye konuştu. 

"Libya'da çalışmaları kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım"

Libya konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Katar ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık." dedi. 

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