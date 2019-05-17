Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.