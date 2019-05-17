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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti.

Berk Özkan   | 17.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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