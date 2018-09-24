Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus gazetesi Kommersant'a makale yazdı

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki "Kommersant" gazetesi için Türkiye-Rusya ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı.

Başkan Erdoğan Soçi'de Rusya ile varılan mutabakatına ilişkin "Soçi'de, muhaliflerin ve rejimin kontrol ettiği alanların arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik. (İdlib) Muhalifler oldukları alanlarda kalmaya devam edecek, Rusya ile belirleyeceğimiz radikal grupların ise bu bölgede faaliyet göstermemelerini sağlayacağız. Biz, ılımlı muhaliflerin siyasi çözüm süreci içinde kalması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hiçbir zaman ne sınırında ne sınırının bir başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğini belirten Erdoğan, ifadelerini şu şekilde sürdürü:

"Son dönemde özellikle ABD tarafından PYD ve YPG güçlerine sağlanan olağanüstü desteğin maalesef devam ettiğini görmekteyiz. Rusya'nın özellikle PKK, PYD, YPG gibi terör odaklarına karşı Türkiye'nin mücadelesine destek vermesini bekliyoruz."