Fotoğraf: AA/Kayhan Özer

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı, bir saat 50 dakika sürdü.

Erdoğan yapay zeka konusunda ödüllü Profesörü kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mustafa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Prof. Dr. Abu-Mustafa, Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptığı Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde yapay zeka konusunda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla birçok ödüle layık görülmüştü.

Muhabir: Enes Kaplan