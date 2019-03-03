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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşehrileri tarafından uğurlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan hemşehrileri tarafından uğurlandı.

Muhittin Sandıkçı  | 03.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşehrileri tarafından uğurlandı

Rize

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara hediye verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Rize programının ardından memleketi Güneysu'dan ayrılan Erdoğan'ı, Güneysu Merkez Camisi önünde hemşehrileri uğurladı. Erdoğan, aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İlçe Stadına geçerek helikopterle Rize'den ayrıldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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