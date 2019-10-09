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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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