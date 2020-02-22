Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Bergama Belediyesini ziyaretinde konuşuyor.
Erdoğan, "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi:
"İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim."
Putin, Merkel ve Macron'la telefon görüşmesi
Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız." dedi.
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