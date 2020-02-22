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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Bergama Belediyesini ziyaretinde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 22.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Bergama Belediyesini ziyaretinde konuşuyor.

Erdoğan, "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim."

Putin, Merkel ve Macron'la telefon görüşmesi

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız." dedi.

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