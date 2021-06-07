Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.