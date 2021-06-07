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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Mehmet Tosun   | 07.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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