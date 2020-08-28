Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Giresun'da olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım." dedi.
Giresun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım." dedi.
Erdoğan, "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız. Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın." diye konuştu.
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