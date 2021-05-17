Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı.
Ankara
Erdoğan, Filistin’de vahşet yaşandığını belirterek İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini belirtti.
Erdoğan, Papa Fransuva’nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.
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