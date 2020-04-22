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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Berin Alpaslan Gökçe   | 22.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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