Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemin ardından kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüştü.

Mehmet Tosun   | 25.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüştü.

Trabzon'un Tonya ilçesinde Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katılan Erdoğan, burada anne Akar ile görüntülü bir görüşme yaptı.

Akar'ı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var. Onun için sizleri özellikle tebrik ediyorum, yavrunuzun gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve yanındakilerce tercüme edilen konuşmada anne Akar ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Benim oğlum size emanet." dedi.

Erdoğan da "Eyvallah, başım gözüm üstüne." karşılığını verdi.

Oğlunun cezaevine atılmamasını isteyen Akar'a Erdoğan, "Niye atalım? Biz sana teslim ediyoruz, sen gereğini yapacaksın. Biz, her zaman sizin yanınızdayız, sizle beraberiz." yanıtını verdi.

Bu sırada Erdoğan'ın yanında bulunan eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve AK Parti'den daha önce milletvekili adayı olan Suna Kepolu, Akar ile Kürtçe konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği konuşma sonunda Erdoğan, Akar ile Kürtçe vedalaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü

Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı

HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Oğlu için geceyi HDP İl Başkanlığının önünde oturarak geçirdi

Oğlu için geceyi HDP İl Başkanlığının önünde oturarak geçirdi
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için marş hazırlandı

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için marş hazırlandı
'Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermekte'

'Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermekte'